Свежие курсы валют от НБУ: доллар подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 29 апреля:
USD — 27,0485 грн за 1 доллар;
EUR — 29,4274 грн за 1 евро;
PLN — 6,4695 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,6484 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,011 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8654 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,4816 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,793 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,8134 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8221 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 28 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с 27 апреля (27,12 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 28 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (27,06 - 27 апреля), продажи - 27,32 (27,41 - 27 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,02 (29,04 - 27 апреля), продажи - 29,54 (29,62 - 27 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,17 - 27 апреля), продажи 3,66 (3,69 - 27 апреля) грн за 10 рублей.