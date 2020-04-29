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Свежие курсы валют от НБУ: доллар подешевел

Свежие курсы валют от НБУ: доллар подешевел
09:13 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 29 апреля, курс доллара на уровне 27,04 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 29 апреля:

    • USD — 27,0485 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,4274 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4695 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6484 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,011 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8654 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4816 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,793 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,8134 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8221  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 28 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с 27 апреля (27,12 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 28 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (27,06 - 27 апреля), продажи - 27,32 (27,41 - 27 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,02 (29,04 - 27 апреля), продажи - 29,54 (29,62 - 27 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,17 - 27 апреля), продажи 3,66 (3,69 - 27 апреля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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