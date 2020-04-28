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Свежие курсы валют от НБУ: Гривна начинает укрепляться

Свежие курсы валют от НБУ: Гривна начинает укрепляться
10:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 28 апреля: 100 USD – 2710,25 гривни; 100 EUR – 2941,84 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,1025 гривен за 1 доллар (-0,0416 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет 27,1441 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 28 апреля:

    • USD — 27,1025 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,4184 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4968 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6532 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,033 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8793 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4757 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,6938 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,8603 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8267  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 апреля справочный курс на уровне 27,12 грн/доллар, снизив его по сравнению с 24 апреля (27,14 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 11 копеек до 29,62 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,04 - 24 апреля), продажи - 27,41 (27,40 - 24 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (28,93 - 24 апреля), продажи - 29,62 (29,51 - 24 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,17 (3,14 - 24 апреля), продажи 3,69 (3,63 - 24 апреля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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