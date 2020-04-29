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В Украине выросла средняя и реальная зарплата

В Украине выросла средняя и реальная зарплата
09:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Средняя зарплата в Киеве в январе-феврале превысила 16 тысяч грн.

В январе-феврале 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16117 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 14,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились информация и телекоммуникации; государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование; финансовая и страховая деятельность, а среди промышленных видов деятельности - производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; производства электрооборудования; строительства; производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования; функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, а также здравоохранения и предоставления социальной помощи и не превышал 65,8% от среднего уровня по экономике.

Индекс реальной заработной платы в январе-феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,2%.

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Справка. Номинальная заработная плата − это вознаграждение, которое работник получает за труд. Как правило, это фиксированная сумма, которая зависит от отработанного времени или объема выполненной работы.

Реальная заработная плата − это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму номинального заработка. Она напрямую зависит от экономической ситуации, особенно от уровня инфляции и роста потребительских цен, и тесно взаимосвязана с номинальной зарплатой.

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Зарплата, Госстат, Средняя зарплата, Реальная зарплата.
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