Свежие курсы валют: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 30 апреля, курс доллара на уровне 26,97 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.

Отметим, в последний раз курс доллара был ниже 27 гривен - 26,5249 гривен за доллар. После этого он поднялся выше 28 гривен, однако в апреле колебался в диапазоне от 27 до 28 гривен.

Курсы валют на 30 апреля:

USD — 26,9714 грн за 1 доллар;



EUR — 29,2424 грн за 1 евро;



PLN — 6,4363 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,663 грн за 10 российских рублей;



BYN — 11,0797 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,8606 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4981 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,4715 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,6743 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8108 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 29 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,35 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, снизив его по сравнению с 28 апреля (27,05 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

В то же время в обменных пунктах Украины 29 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,95 (27,01 - 28 апреля), продажи - 27,20 (27,32 - 28 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,19 - 28 апреля), продажи 3,68 (3,66 - 28 апреля) грн за 10 рублей.