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Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
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Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ

Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
17:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:НБУ прогнозирует падение реальных доходов украинцев из-за "коронакризиса".

Номинальные и реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года снизятся. Такие выводы обнародовали эксперты Национального банка Украины в "инфляционном отчете" за апрель, передает УНН.

Так, по данным НБУ, в январе-феврале 2020 года средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г/г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста замедлились до 12% г/г, а в отдельных видах деятельности, влияние карантина на которые сказался более всего - в готельноресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась.

Также, по оценкам НБУ, карантин, скорее всего, сказался на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости составлял 21%).

Однако, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 года меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

"Во втором квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса", - говорится в отчете.

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В НБУ в этом контексте напоминают о принятом законе для обеспечения социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Он, в частности, предусматривает предоставление помощи по частичной безработице для работников малых и средних предприятий. Кроме того, на период действия карантина и в течение месяца после его окончания, увеличен минимальный размер пособия по безработице, отмечают в Нацбанке.

Также специалисты напоминают об усилении соцзащиты пенсионеров: постановлением КМУ предусмотрено повышение пенсионных выплат пенсионерам старше 80 лет, проведение индексации пенсий с 1 мая и другие отдельные повышения.

"Это поддержит высокие темпы роста пенсий во II квартале", - отмечают эксперты.

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Кроме того, по прогнозам НБУ, вероятно, влияние кризиса будет мягче на те виды деятельности, спрос на которые во время карантина увеличился, в частности услуги доставки, телекоммуникаций и связи.

"Однако в целом во II квартале показатели номинальных и реальных располагаемых доходов населения ухудшатся", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что по прогнозу НБУ, во втором квартале этого года экономика Украины, как прогнозируется, сократится на 11% в годовом исчислении, безработица вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится. Постепенная отмена карантина будет способствовать восстановлению экономики.

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НБУ, Коронавирус, Covid-19.
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