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Курс валют на 4 мая: Доллар и евро подешевели

Курс валют на 4 мая: Доллар и евро подешевели
08:26 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 мая курс гривни по отношению к доллару вырос на 1 копейку.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 мая установлен на таком уровне: 26,9592 гривен за 1 доллар (-0,0122 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет 26,9714 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 4 мая:

    • USD — 26,9592 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,2939 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4609 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6704 грн за 10 российских рублей;

    • BYN —11,1577 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8591 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5063 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,7367 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,7529 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8243  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 30 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,39 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 29 апреля (26,97 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 30 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 29,45 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,93 (26,95 - 29 апреля), продажи - 27,19 (27,20 - 29 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,04 - 29 апреля), продажи - 29,45 (29,47 - 29 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 29 апреля), продажи 3,68 (3,68 - 29 апреля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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