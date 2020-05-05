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Свежие курсы валют на 5 мая: доллар и евро дорожают

Свежие курсы валют на 5 мая: доллар и евро дорожают
09:35 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 5 мая: 100 USD – 2697,49 гривни; 100 EUR – 2950,78 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 26,9749 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн). При этом курс доллара на 4 мая составляет 26,9592 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 5 мая:

    • USD — 26,9749 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,5078 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4642 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5878 грн за 10 российских рублей;

    • BYN —10,9904 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8363 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5031 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,5527 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,9663 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8192  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 4 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,9750 гривен за доллар, курс в покупке до 26,9450 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 29,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 мая справочный курс на уровне 26,98 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 апреля (26,97 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 29,54 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,89 (26,93 - 30 апреля), продажи - 27,18 (27,19 - 30 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (29,03 - 30 апреля), продажи - 29,54 (29,45 - 30 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 30 апреля), продажи 3,69 (3,68 - 30 апреля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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