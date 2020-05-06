Курс валют на 6 мая: доллар по-прежнему стоит дешевле 27 гривен

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины на среду, 6 мая 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,9774 грн за доллар против 26,9749 грн за доллар во вторник.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 26,9774 гривен за 1 доллар (+0,0025 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 26,9749 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 6 мая:

USD — 26,9774 грн за 1 доллар;



EUR — 29,2691 грн за 1 евро;



PLN — 6,4575 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6338 грн за 10 российских рублей;



BYN —11,0283 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,8065 грн за 1 турецкую лиру;



MDL —1,5015 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,603 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,7888 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8196 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 5 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 мая справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 мая (26,97 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 5 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,14 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 29,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,89 - 4 мая), продажи - 27,14 (27,18 - 4 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,97 (29,06 - 4 мая), продажи - 29,50 (29,54 - 4 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,20 - 4 мая), продажи 3,68 (3,69 - 4 мая) грн за 10 рублей.