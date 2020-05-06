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На борьбу с COVID-19 уже потрачено бюджетных 1,8 млрд грн

На борьбу с COVID-19 уже потрачено бюджетных 1,8 млрд грн
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:На предотвращение распространения COVID-19 уже потрачено 1,8 млрд грн бюджетных средств.

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,35 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

"По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней совершены платежи (на закупку товаров для борьбы с коронавирусом - ред.) на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн - средства госбюджета, 1,349 млрд грн - средства местных бюджетов", - указал Минфин в сообщении.

Приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 (01.03.-29.04.2020):

  • Медикаменты, медицинские изделия, расходные материалы - 640,8 млн грн,

  • Приобретение медицинского оборудования как основных средств - 552,8 млн грн,

  • Маски, антисептические дезинфицирующие средства, экспресс-тесты, малоценное медицинское оборудование 462,5 млн грн,

  • Услуги по предоставление нерегулярных пассажирских перевозок (организация перевозки пациентов, больных COVID-19, медицинских работников и перевозки персонала), услуги по санитарно-гигиенической обработки помещений - 121,6 млн грн,

  • Услуги капитального ремонта объектов - 22,1 млн грн,

  • Услуги по предоставлению питания пациентам, больных COVID-19, и медицинским работникам - 4,2 млн грн

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2,398 млрд грн (512 млн грн - госбюджет и 1,886 млрд грн - местные бюджеты", - сообщило министерство.

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Минфин, Средства, Коронавирус, Covid-19, Борьба с COVID-19.
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