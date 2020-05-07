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Свежие курсы валют: сколько сегодня стоит доллар и евро

Свежие курсы валют: сколько сегодня стоит доллар и евро
09:27 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 7 мая: 100 USD – 2693,23 гривни; 100 EUR – 2910,17 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 26,9323 гривен за 1 доллар (-0,0451 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 26,9774 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 6 мая:

USD — 26,9323 грн за 1 доллар;

EUR — 29,1017 грн за 1 евро;

PLN — 6,4094 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,5973 грн за 10 российских рублей;

BYN —10,965 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,762 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5047 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,3206 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,6356 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7938 грн за 1 китайский юань

 

 Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 6 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 мая справочный курс на уровне 26,95 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 мая (26,97 грн)

В то же время в обменных пунктах Украины 6 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 29,40 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,86 - 5 мая), продажи - 27,12 (27,14 - 5 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (28,97 - 5 мая), продажи - 29,40 (29,50 - 5 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,16 - 5 мая), продажи 3,69 (3,68 - 5 мая) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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