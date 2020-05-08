Свежие курсы валют на 8 мая: доллар и евро дешевеют

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу второй день подряд растет к доллару - до 26,82 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 26,8185 гривен за 1 доллар (-0,1138 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет 26,9323 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 8 мая:

USD — 26,8185 грн за 1 доллар;

EUR — 28,9117 грн за 1 евро;

PLN — 6,3634 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6413 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,9401 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7718 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5076 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,0699 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,4611 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7833 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 7 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,02 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 мая справочный курс на уровне 26,82 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 мая (26,95 грн)

В то же время в обменных пунктах Украины 7 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 29,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,79 (26,86 - 6 мая), продажи - 27,07 (27,12 - 6 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,89 - 6 мая), продажи - 29,22 (29,40 - 6 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,20 - 6 мая), продажи 3,67 (3,69 - 6 мая) грн за 10 рублей.