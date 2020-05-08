Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
Степанов: В Украине не будут останавливать медицинскую реформу
Степанов: В Украине не будут останавливать медицинскую реформу
"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера

МВФ: Украине будет проще получить $5 млрд по новой программе

МВФ: Украине будет проще получить $5 млрд по новой программе
10:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Предлагаемая МВФ в условиях коронакризиса программа содержит меньше условий получения.

Получить $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020-21 гг. по программе stand-by легче, чем по программе EFF, считает представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 гг. легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Рашкован в "Фейсбук" в четверг вечером.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Рашкован отметил, что в случае утверждения новой программы МВФ в этом году Украина может получить $3,5 млрд от Фонда и еще $3,45 млрд другой помощи международного сообщества. "Bilateral финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ – $0,4 млрд, программа DPL Всемирного банка – $1 млрд, средства Всемирного банка на помощь системе здравоохранения – $0,15 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС, второй транш – $0,6 млрд, новая макрофинансовая помощь от ЕС – $1,3 млрд", – перечислил он ее составляющие.

Представитель Украины в МВФ указал, что к этому можно добавить валютные свопы линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков, приведя в качестве примера первое такое соглашение, подписанное между НБУ и ЕБРР 7 мая на $500 млн.

Рашкован пояснил, что программа stand-by более сфокусирована на антикризисных мерах, ее средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита, а условий получения финансирования по ним меньше.

Минфин: Украина в этом году надеется получить от МВФ $3,5 млрд

Он напомнил, что в течение нескольких последних месяцев сменилось правительство, а под воздействием пандемии – внешняя макросреда и макропрогноз: планируемый рост экономики под воздействием COVID19 сменился падением.

"Также определенным образом изменились приоритеты правительства: например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы МВФ. Также немного отложен старт земельной реформы, хотя это не суперпроблематично. В то же время вырос дефицит бюджета, как реакция на кризис", – добавил Рашкован.

Он подчеркнул, что исходя из всего сказанного, stand-by линия - более адекватный продукт от МВФ в ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией.

Представитель Украины в Фонде отметил, что через 12-14 месяцев, летом 2021 года, Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию stand-by.

"И тогда за это время Украина получит не только более $10 млрд помощи международных финансовых организаций в 2020, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долл. – если, конечно, Украине эти средства будут нужны", – написал Рашкован.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Экономика Украины, Кредит МВФ, EFF, Программа МВФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
05 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Грузия отзывает посла из Украины
Грузия отзывает посла из Украины
Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление
&quot;Это энергия жизни&quot;: Маша Ефросинина о материнстве
"Это энергия жизни": Маша Ефросинина о материнстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь