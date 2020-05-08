МВФ: Украине будет проще получить $5 млрд по новой программе

Новости Бизнеса:Предлагаемая МВФ в условиях коронакризиса программа содержит меньше условий получения.

Получить $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020-21 гг. по программе stand-by легче, чем по программе EFF, считает представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 гг. легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Рашкован в "Фейсбук" в четверг вечером.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Рашкован отметил, что в случае утверждения новой программы МВФ в этом году Украина может получить $3,5 млрд от Фонда и еще $3,45 млрд другой помощи международного сообщества. "Bilateral финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ – $0,4 млрд, программа DPL Всемирного банка – $1 млрд, средства Всемирного банка на помощь системе здравоохранения – $0,15 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС, второй транш – $0,6 млрд, новая макрофинансовая помощь от ЕС – $1,3 млрд", – перечислил он ее составляющие.

Представитель Украины в МВФ указал, что к этому можно добавить валютные свопы линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков, приведя в качестве примера первое такое соглашение, подписанное между НБУ и ЕБРР 7 мая на $500 млн.

Рашкован пояснил, что программа stand-by более сфокусирована на антикризисных мерах, ее средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита, а условий получения финансирования по ним меньше.

Он напомнил, что в течение нескольких последних месяцев сменилось правительство, а под воздействием пандемии – внешняя макросреда и макропрогноз: планируемый рост экономики под воздействием COVID19 сменился падением.

"Также определенным образом изменились приоритеты правительства: например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы МВФ. Также немного отложен старт земельной реформы, хотя это не суперпроблематично. В то же время вырос дефицит бюджета, как реакция на кризис", – добавил Рашкован.

Он подчеркнул, что исходя из всего сказанного, stand-by линия - более адекватный продукт от МВФ в ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией.

Представитель Украины в Фонде отметил, что через 12-14 месяцев, летом 2021 года, Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию stand-by.

"И тогда за это время Украина получит не только более $10 млрд помощи международных финансовых организаций в 2020, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долл. – если, конечно, Украине эти средства будут нужны", – написал Рашкован.