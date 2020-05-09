Борьба с пандемией: министры финансов ЕС договорились об условиях европейского "инструмента поддержки"

Новости Бизнеса:В ЕС договорились об условиях работы финансового инструмента для борьбы с коронавирусом.

Министры финансов еврозоны договорились об условиях европейского "инструмента поддержки" по борьбе с пандемией COVID-19, предложенного в рамках Европейского механизма стабильности.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Мы выполняем наше соглашение о трех страховочных сетях: для работников, для предприятий и для суверенных государств", - отметил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

По его словам, лидеры стран ЕС одобрили это соглашение и установили дату оперативной готовности плана: 1 июня. Он заверил, что к этому сроку пакет мер полностью заработает.

Он также отметил, что министры утвердили то, что уже было на столе: кредитные линии через ESM, фонд спасения еврозоны, чтобы финансировать государства, которые вынуждены нести исключительные расходы на здравоохранение. Ссуды могут достигать до 2% ВВП соответствующей страны.

Кредиты начнут предоставляться в ближайшие недели и до конца 2022 года.

"Отражая исключительную природу кризиса, мы договорились о благоприятных и адекватных финансовых условиях: эти кредиты будут иметь средний срок погашения 10 лет и низкую стоимость финансирования", - сказал глава Еврогруппы.