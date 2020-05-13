НБУ: РФ сменила руководство "дочки" Сбербанка с нарушением законодательства Украины

Новости Бизнеса:Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка.

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о нарушениях центробанка и Министерства финансов Российской Федерации при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского "Сбербанка" – АО "Сбербанк" (Киев), сообщается на сайте регулятора во вторник.

"Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине – АО "Сбербанк" вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором. 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже центробанком РФ 50% + 1 акций "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно у АО "Сбербанк" изменился конечный владелец", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такое изменение структуры собственности банка произошло с нарушением законодательства Украины, поскольку конечный владелец не уведомил НБУ за три месяца до приобретения существенного участия о своем намерении и не согласовал с ним это приобретение.

Кроме того, владелец не подал в Нацбанк Украины копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции, добавил регулятор.

"Национальный банк отправил зарос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского законодательства", – говорится в сообщении.

НБУ отметил, что он предоставит правовую оценку соответствующим действиям и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. По данным НБУ, по состоянию на начало года его единственным собственником являлся Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года Сбербанк с общими активами 59,078 млрд грн занимал восьмое место по этому показателю среди 75 банков, действовавших в Украине.