В НБУ назвали объем частных денежных переводов с начала года

Новости Бизнеса:С начала этого года в страну поступило более 2,9 млрд долларов частных переводов, а из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов.

С начала этого года в страну поступило более 2,9 миллиарда долларов частных переводов, что на 40% больше чем в прошлом году, а из Украины за рубеж было отправлено почти 154 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке на Facebook.

По информации НБУ, в первом квартале 2020 года через карточные платежные системы были направлены в Украину 505 млн (17,4%), а за границу - 106 млн (68,8%), что соответственно на 3,6% и на 41,3% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Кроме того, средняя сумма одного перевода в страну выросла на 4% - до 361 дол, а из Украины - на 40% до 447 дол.

В Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши, с Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", - говорится в сообщении.