В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина

Новости Бизнеса:В Национальном банке не ожидают ажиотажа на валютном рынке после окончания карантина.

Во время карантина наличные были доступны в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена. В НБУ не ожидают, что после карантина все "побегут покупать доллары". Об этом в интервью BBC News Украина рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Сегодня системные банки имеют возможность предоставлять услугу обмена валюты онлайн через банковские приложения. То есть клиенты, которые имели безналичную гривну, имели и возможность поменять ее на безналичный доллар. Наличка была доступна для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались во время карантина. Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотелось. Мы не ожидаем, что (после завершения карантина - ред.) все побегут покупать доллары", - подчеркнул Смолий.

Также он поделился мнением, что в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем на некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций. С другой стороны, для нас колебания курса не является какой-то "страшилкой", мы умеем с этим справляться", - добавил Смолий.

Напомним, на 16 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/долл.