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НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще

НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
18:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:НБУ упростил получение наличных из касс торговых предприятий.

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета операций по получению наличных из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих РРО.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Национальный банк предусмотрел также применение наряду с бумажными, электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки, - говорится в сообщении.

В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина

Постановление НБУ от 7 мая вступает в силу с 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.

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НБУ, Наличные, РРО.
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