Украинцы стали чаще расплачиваться платежными картами

Новости Бизнеса:Украинцы в первом квартале увеличили количество операций с платежными картами на 25% - до 1,4 млрд.

Количество операций с использованием платежных карт в Украине в январе-марте 2020 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24,5% - до 1,385 млрд, а объем этих операций - на 15,6%, до 920,5 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, среди операций с картами преобладали безналичные, на которые приходится 85,4% всех операций, или 1,18 млрд.

Объем безналичных операций составил 503 млрд грн, или 54,6% операций с картами, тогда как в январе-марте прошлого года этот показатель составлял 49,7%.

Согласно сообщению, наибольшее количество операций с использованием карт приходится на расчеты в торговых сетях (50,3%), по объемам – на переводы с карты на карту (41,3%), а средний чек одной эмитированной операции составил 1505 грн.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составило 68,6 млн штук.

Более трети активных платежных карт - бесконтактные и токенизированные карты, безналичные операции с использованием которых составили почти половину от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях.

Также сообщается, что динамика расширения бесконтактной платежной инфраструктуры остается стабильной и в настоящее время уже девять из десяти торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (90,2% торговых POS-терминалов), тогда как по состоянию на 1 апреля прошлого года бесконтактными были только восемь из десяти терминалов.

По данным НБУ, сеть торговых POS-терминалов в Украине в январе-марте текущего года выросла на 14,5% - до 331,4 тыс. единиц.

Как сообщалось, количество операций с использованием платежных карт в Украине в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 29% - до 5 млрд, а объем этих операций - на 24%, до 3,6 трлн грн.