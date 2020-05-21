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Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру

Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
07:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кто, когда и как сможет снимать со своих платежных карточек наличные в кассах магазинов или кафе.

Украинцы смогут снимать наличные с платежных карт в кассах магазинов, кафе или в отделениях Укрпочты. Единственное, эти заведения должны иметь регистраторы расчетных операций. С этой целью Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций.

Вместо банкомата касса магазина

Начиная с 1 августа 2020 года украинцы, которые имеют платежные карты, смогут снимать с них наличные через кассы предприятий торговли, общественного питания, в отделениях Укрпочты, которые имеют регистраторы расчетных операций.

Экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, рассказывает как именно будет работать эта технология на практике.

К примеру, в поселке городского типа или селе есть магазин с POS-терминалом, благодаря которому за покупки можно рассчитываться картой. Фактически все городские магазины оборудованы такими терминалами, в последнее время их все больше появляется и в сельмагах. С помощью точки, оборудованной POS-терминалом и имея платежную карту с кредитным, депозитным, дебетным средствами, человек сможете снять нужную сумму. Магазин эти средства перебросит с безналичного счета клиента на свой счет ФЛП на который он зарегистрирован, а клиенту выдаст деньги из кассы.

"Появляется возможность списать безналичные средства, а на руки получить наличные. Это сделает продавец. Процедура достаточно проста. Таким образом мы заменяем банкоматы",– объясняет Андрей Блинов.

Конечно, такая операция возможна, если в кассе будет достаточно наличности.

Стоимость новой услуги

Размер комиссии за эту услугу зависит от политики банка, который выдал клиенту карту. Как правило, это зависит от банкомата, условий выдачи карты и прочее. К примеру, в некоторых случаях клиент банка может в любом банкомате, расположенном на территории Украины, получать средства без комиссии. В других случаях разрешается получать средства только в "своей" сети или в родственных то есть союзных банках. Иногда клиент платит комиссию в своем банке и большую в других. Эти моменты прописываются при заключении договора на оформление платежной карты.

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Перед тем как воспользоваться новой услугой, Андрей Блинов советует обратить внимание на этот пункт в условиях тарифного плана.

Кому выгодна новация

Эта функция удобна не только покупателям, но и соответствующей точке продаж товаров. Все понимают, что такое инкассация. Поскольку хотя бы часть товара закупается за безналичные средства поэтому наличные хотя бы раз в день или неделю (в зависимости от оборота магазина и порядка инкассации) нужно везти в район или в опорный пункт и инкассировать. Соответственно, зачислять наличные средства на безналичный счет предприятия или физического лица предпринимателя, в зависимости от того какое юридическое лицо стоит за этим магазином. Если будет использоваться такая услуга, то она частично поможет избегать инкассации.

"Фактически все предприятия торговли смогут обменивать безналичные средства в наличные. В принципе, эта операция особо не была запрещена. Сейчас НБУ говорит о необходимости разработки порядка ее проведения",– говорит Андрей Блинов.

Единственное, эта функция будет зависеть от наличия денег в таких точках. К примеру, в сельских магазинах порой не могут дать сдачи даже со 100 гривен, потому что нет такой инкассации как в крупных городских магазинах. Там часто выручка незначительна и если человек захочет снять тысячу гривен, то ее может и не быть в кассе. В этом случае банк или НБУ ничего сделать не могут, ибо все зависит от условий торговли. Если кассы таких магазинов за день пополняются в пределах нескольких тысяч гривен, процедуру по обмену будут активно использовать.

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Сейчас, когда пенсионер получает выплаты на банковскую карту, чтобы снять наличные он должен ехать в районный центр или к опорному пункту где есть банкомат, а после того как эта новация активно заработает достаточно будет пойти в свой деревенский магазин. Для пожилых людей, это важная новация.

Общеизвестно, что в селах значительная часть расчетов проводится именно за наличные. Люди покупают корма, молоко и прочее. По мнению Блинова, это очень важный инструмент, который позволяет проникнуть части современных банковских технологий в глубинку. К сожалению, по оценкам Укрпочты, сегодня более 10 миллионов населения не имеют вообще или имеют только ограниченный доступ к современным финансовым услугам. В основном, это люди в сельской местности. Это связано как с проникновением Интернета, так и с тем, что у нас банкам не выгодно работать в местности с низкой плотностью населения, соответственно, и выручкой. Фиксированные расходы на банковскую деятельность значительно выше, чем выгода.

Соответственно, в таких регионах часто все еще работают отделения Укрпочты, которая пытается оказывать фин услуги. Кстати, у Укрпочты намного более разветвленная сеть чем у банков, если у них будут такие терминалы, а многие отделения уже ими обеспечены, там тоже активно смогут "снимать" деньги с карточных счетов.

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НБУ, Деньги, Наличные, Платежные карты, POS-терминал.
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