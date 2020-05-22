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Минцифры: Диалог с PayPal продолжается

Минцифры: Диалог с PayPal продолжается
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минцифры ведет диалог с PayPal о возможности ее захода в Украину.

Министерство цифровой трансформации Украины ведет диалог с американской платежной системой PayPal Holdings о возможности ее захода в Украину.

 Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook в пятницу.

"В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Диалог с PayPal продолжается, о результатах мы обязательно сообщим дополнительно", - сказано в сообщении. 

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Минцифры также отмечает, что рассматривается вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon, eBay, Etsy.

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Украина, PayPal, Минцифры.
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