Минцифры: Диалог с PayPal продолжается

Новости Бизнеса:Минцифры ведет диалог с PayPal о возможности ее захода в Украину.

Министерство цифровой трансформации Украины ведет диалог с американской платежной системой PayPal Holdings о возможности ее захода в Украину.

Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook в пятницу.

"В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Диалог с PayPal продолжается, о результатах мы обязательно сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.

Минцифры также отмечает, что рассматривается вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon, eBay, Etsy.