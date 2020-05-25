Свежий курс валют: доллар и евро подешевели после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 25 мая:
USD — 26,7556 грн за 1 доллар;
EUR — 29,1676 грн за 1 евро;
PLN — 6,4527 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,7425 грн за 10 российских рублей;
BYN —11,1686 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9307 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,507 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,5723 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —27,5476 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,7496 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 22 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,19 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 мая справочный курс на уровне 26,74 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 мая (26,78 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,65 (26,64 - 21 мая), продажи - 26,92 (26,93 - 21 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 21 мая), продажи - 29,40 (29,44 - 21 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 21 мая), продажи 3,72 (3,72 - 21 мая) грн за 10 рублей.