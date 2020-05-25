Свежий курс валют: доллар и евро подешевели после выходных

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08:13 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 мая, курс доллара на уровне 26,75 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 25 мая:

USD — 26,7556 грн за 1 доллар;

EUR — 29,1676 грн за 1 евро;

PLN — 6,4527 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,7425 грн за 10 российских рублей;

BYN —11,1686 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9307 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,507 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,5723 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —27,5476 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7496 грн за 1 китайский юань

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,19 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 мая справочный курс на уровне 26,74 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 мая (26,78 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,65 (26,64 - 21 мая), продажи - 26,92 (26,93 - 21 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 21 мая), продажи - 29,40 (29,44 - 21 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 21 мая), продажи 3,72 (3,72 - 21 мая) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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