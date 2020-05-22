Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Николин день: приметы и обряды на 22 мая
Николин день: приметы и обряды на 22 мая

Свежий курс валют: сколько стоит евро и доллар

Свежий курс валют: сколько стоит евро и доллар
08:14 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 мая, курс доллара на уровне 26,76 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 22 мая:

USD — 26,7699 грн за 1 доллар;

EUR — 29,4616 грн за 1 евро;

PLN — 6,5061 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,7783 грн за 10 российских рублей;

BYN —11,2116 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9374 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5074 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,7503 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —27,6906 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7679 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 мая справочный курс на уровне 26,78 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 мая (26,56 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро.

Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
03 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
04 Президент рассказал о строительстве дорог в стране
05 Нардеп Герасимов призвал Зеленского "воевать не с США, а с Кремлем"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России уже больше зараженных, чем в Бразилии
В России уже больше зараженных, чем в Бразилии
Суд оштрафовал участников столкновений в Новых Санжарах
Суд оштрафовал участников столкновений в Новых Санжарах
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Рецепт дня: Чесночный крем-суп с гренками
Рецепт дня: Чесночный крем-суп с гренками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь