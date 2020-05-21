Свежий курс валют: после продолжительного роста гривна упала в цене

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 21 мая, курс доллара на уровне 26,58 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,58 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 26,5854 гривен за 1 доллар (0,0695 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 26,5159 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 21 мая:

USD — 26,5854 грн за 1 доллар;

EUR — 29,1403 грн за 1 евро;

PLN — 6,4125 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7097 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0796 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9155 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,4931 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,5884 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —27,5382 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7444 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

В последний раз НБУ повышал официальный курс 5 мая - с 26,9592 до 26,9749 гривен за доллар.

Напомним, 20 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,09 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 мая справочный курс на уровне 26,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 мая (26,51 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,12 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,46 - 19 мая), продажи - 26,73 (26,70 - 19 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,72 (28,59 - 19 мая), продажи - 29,15 (29,03 - 19 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 19 мая), продажи 3,68 (3,68 - 19 мая) грн за 10 рублей.