Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 20 мая, курс доллара на уровне 26,51 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 26,5159 гривен за 1 доллар (-0,0551 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 26,5710 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 20 мая:

USD — 26,5159 грн за 1 доллар;

EUR — 29,0217 грн за 1 евро;

PLN — 6,3722 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6566 грн за 10 российских рублей;

BYN —10,9874 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8933 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,4892 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,425 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,298 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7312 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 19 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,53 гривен за доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,01 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 мая справочный курс на уровне 26,51 грн/доллар, снизив его по сравнению с 18 мая (26,57 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,46 (26,53 - 18 мая), продажи - 26,70 (26,79 - 18 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,59 (28,50 - 18 мая), продажи - 29,03 (28,91 - 18 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 18 мая), продажи 3,68 (3,67 - 18 мая) грн за 10 рублей.