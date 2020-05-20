Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 26,5159 гривен за 1 доллар (-0,0551 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 26,5710 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 20 мая:
USD — 26,5159 грн за 1 доллар;
EUR — 29,0217 грн за 1 евро;
PLN — 6,3722 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,6566 грн за 10 российских рублей;
BYN —10,9874 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8933 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,4892 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,425 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,298 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,7312 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 19 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,53 гривен за доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,01 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 мая справочный курс на уровне 26,51 грн/доллар, снизив его по сравнению с 18 мая (26,57 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 19 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,03 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,46 (26,53 - 18 мая), продажи - 26,70 (26,79 - 18 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,59 (28,50 - 18 мая), продажи - 29,03 (28,91 - 18 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 18 мая), продажи 3,68 (3,67 - 18 мая) грн за 10 рублей.