Свежие курсы валют: сколько сегодня стоят доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 27 мая, курс доллара на уровне 26,90 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 22 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар. Курсы валют на 27 мая: USD — 26,9029 грн за 1 доллар; EUR — 29,5084 грн за 1 евро; PLN — 6,6254 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8006 грн за 10 российских рублей; BYN — 11,2137 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 3,9941 грн за 1 турецкую лиру; MDL —1,5176 грн за 1 молдавский лей. GBP — 33,2036 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 27,844 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,7723 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке - 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,38 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 мая справочный курс на уровне 26,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 мая (26,87 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 29,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,73 - 25 мая), продажи - 27,00 (27,01 - 25 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (28,90 - 25 мая), продажи - 29,41 (29,37 - 25 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,32 (3,29 - 25 мая), продажи 3,75 (3,77 - 25 мая) грн за 10 рублей.