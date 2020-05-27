Свежие курсы валют: сколько сегодня стоят доллар и евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 22 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 27 мая:
USD — 26,9029 грн за 1 доллар;
EUR — 29,5084 грн за 1 евро;
PLN — 6,6254 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8006 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2137 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9941 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5176 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,2036 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,844 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7723 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке - 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,38 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 мая справочный курс на уровне 26,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 мая (26,87 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 26 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 29,41 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,73 - 25 мая), продажи - 27,00 (27,01 - 25 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (28,90 - 25 мая), продажи - 29,41 (29,37 - 25 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,32 (3,29 - 25 мая), продажи 3,75 (3,77 - 25 мая) грн за 10 рублей.