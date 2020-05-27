Facebook переименовала свой криптовалютный кошелек

Новости Бизнеса:Компания Facebook изменила название своего кошелька для криптовалюті - с Calibra на Novi - и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial.

Компания Facebook сменила название своего кошелька для криптовалюты с Calibra на Novi и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial. Об этом сообщается в блоге компании.

"Мы изменили имя на Novi, но мы не изменили своего долгосрочного обязательства помогать людям по всему миру получать доступные финансовые услуги.

С Novi перевод средств будет таким же простым, как и отправка сообщения. Вы сможете использовать Novi как автономное приложение, а также в Messenger иWhatsApp", - говорится в сообщении.

Как пишет TechCrunch, с помощью этого ребрендинга Facebook пытается подчеркнуть, что проект криптовалюта Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra.