Рабочее место будущего: Facebook поделилась своим видением

Компания планирует с помощью использования VR- и AR-инструментов создать "суперпродуктивные рабочие места в смешанной реальности". Например, отслеживание движений рук с дополнением в виде обычной клавиатуры и мышки намного увеличит эффективность работы, считают в компании.

Чтобы человек мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest, производством которых занимается Facebook, установлены камеры.

При этом такой формат позволит создавать рабочую среду из любой точки мира, что приведет к отказу от стандартных офисов. Кроме того, в виртуальном пространстве коллеги смогут общаться друг с другом с помощью своих аватаров, которые будут передавать эмоции обычного человека — через искусственный интеллект Codec Avatars, который уже есть у Facebook.

This is real footage using prototype headsets. We're always experimenting with future concepts using different hardware configurations as part of our proof-of-experience process

— Boz (@boztank) May 21, 2020