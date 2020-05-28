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США готовы выделить Украине $125 миллионов военной помощи

США готовы выделить Украине $125 миллионов военной помощи
09:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине, ссылаясь на достижения в ключевых реформах, а именно в противодействии коррупции.

Пентагон уведомил Конгресс о том, что украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, и заслуживает дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена. По их словам, Киев добился успеха в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, что было необходимым условием для продолжения помощи. 

Пакет на 125 млн долларов является второй частью $250 млн помощи Украине, выделенных Конгрессом на 2020 год. Представитель Пентагона отказался комментировать помощь, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

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Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи (включая 100 "тактических планшетов") и два патрульных катера.

Включение катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, с учетом милитаризации Россией Черного и Азовского морей и необходимости Украины противостоять этому.

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США, Реформы, Пентагон, Военная помощь.
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