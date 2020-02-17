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Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе

Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Хербст не ожидает уменьшения помощи Украине со стороны США.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст заявил, что не ожидает, что США уменьшат помощь Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Его подход (президента США Дональда Трампа - ред.) - это уменьшить американскую помощь иностранным государствам. Но мы видим, и видим неоднократно, сильную поддержку Украины в Конгрессе - и от демократов, и от республиканцев. Поэтому я не ожидаю уменьшения американской помощи Украине", - подчеркнул Хербст.

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Экс-посол США в Украине также выразил мнение, что визит государственного секретаря США Майк Помпео в Киев был "ярким сигналом поддержки Америки для Украины против кремлевской агрессии".

Как сообщалось, Помпео посетил Украину 30-31 января.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Джон Хербст, Военная помощь.
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