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Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно

Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сенцов назвал единственную стратегию деоккупации Крыма.

Единственной стратегией в вопросе деоккупации Крыма может быть только давление на Россию со стороны Украины и мирового сообщества. Сам Путин никогда не вернёт Крым.

Такое мнение украинский режиссёр, бывший политзаключённый Олег Сенцов высказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернёт. Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества", - считает Сенцов.

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По его словам, давление на Путина должно "не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России".

Как отметил бывший политзаключённый, нынешний режим в РФ "все равно обречён".

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"Он авторитарный, он построен на лжи, на запугивании, на обмане. Он не может существовать вечно. Там нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин", - сказал Сенцов.

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Владимир Путин, Олег Сенцов, Оккупированный Крым.
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