Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
В Украине вырастет реальная зарплата
В Украине вырастет реальная зарплата
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Facebook создал приложение для обмена фото и видео
Facebook создал приложение для обмена фото и видео

"Нормандский саммит": Лавров обвинил Киев в "торможении прогресса"

"Нормандский саммит": Лавров обвинил Киев в "торможении прогресса"
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В РФ назвали условия для проведения следующего саммита в "нормандском формате".

Новый саммит в "нормандском формате" может быть созван только после того, как будут реализованы решения предыдущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре, будут выполнены", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - добавил он.

По словам министра, разведение сил и средств на линии соприкосновения "тормозится Киевом".

"Было согласовано разведение только в трёх конкретных населенных пунктах. Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются, мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться", - сказал министр.

Песков о "нормандском формате": Встреча обсуждается, конкретных дат нет

Он подчеркнул, что нет прогресса и по взаимодействию по разминированию, "здесь все упирается в алогическое нежелание украинской власти, как при Порошенко, так и при Зеленском сейчас, выполнять требования Минских договоренностей о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском", нет прогресса и по имплементации "формулы Штайнмайера" и закреплению статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Кроме того, по словам министра, необходимо не только выполнить решения предыдущего саммита, но и подготовить новые конкретные решения.

Урегулирование на Донбассе: Лавров назвал "ущербной" инициативу Киева

"Поэтому когда мы слышим заявления коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того", - сказал Лавров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
04 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
05 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Февраль в Киеве &quot;побил&quot; еще два температурных рекорда
Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь