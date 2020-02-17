Урегулирование на Донбассе: Лавров назвал "ущербной" инициативу Киева

Глава МИД РФ раскритиковал стремление Украины перевести процесс урегулирования ситуации на Донбассе в "нормандский формат".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "ущербным" желание Украины перевести процесс урегулирования на Донбассе в "нормандский формат".

Об этом он сказал журналистам по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Нормандский саммит" одобряет набор договорённостей и рекомендаций, которые невозможно претворить в жизнь без предметной конструктивной работы в Контактной группе, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск. Мы видим, что украинские коллеги, и европейские партнёры пытаются им подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования из Контактной группы в "нормандский формат", исходя из их логики, что Россия является стороной конфликта", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что эта логика "ущербна" и не закреплена в Минских договоренностях.