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Бюджет в мае 2020 получил на 40 миллиардов гривень меньше, чем в прошлом году

Бюджет в мае 2020 получил на 40 миллиардов гривень меньше, чем в прошлом году
23:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Доходы госбюджета упали почти на 40%.

В мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 миллиарда гривен, что на 40 миллиардов или 38% меньше, чем в мае 2019 года (104,12 миллиарда).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.

Роспись поступлений по налогам и сборам на доходы физических лиц в мае перевыполнен на 0,1 млрд грн, показатель по рентной плате за пользование недрами перевыполнен на 14,7% или 0,3 млрд грн, роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий.

В то же время на 0,2% недовыполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн. Еще 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

"С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%", – отмечается в сообщении.

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В то же время за январь-май 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составляли 392,8 млрд грн или 83,4% от росписи отчетного периода.

В целом по итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – дефицитом в сумме 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.

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Госбюджет, Минфин, Госказначейство.
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