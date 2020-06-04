Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Зеленский хочет "дожать" банки в вопросе кредитов для населения

Зеленский хочет "дожать" банки в вопросе кредитов для населения
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент заявил о намерении снизить ставку по кредитам для населения до 5-6% годовых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении снизить ставку по кредитам для населения до 5-6% годовых.

Об этом он сказал во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.).

«Кредиты мы дожмем в любом случае. Кредиты для населения мы все равно сделаем максимум… Мы будем двигаться к 5-6%, это очень сложно, но мы будем к этому двигаться. Мы уже сделали 10,5% для «Укравтодора», она привязана к учетной ставке НБУ», - сказал президент.

Как сообщал ранее, 20 мая во время своей пресс-конференции президент Зеленский заявил о необходимости поддержки населения Украины кредитами.

«Также на техническом уровне мы «дожмем» банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы «дожмем», и банки будут не очень аккуратными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире. Это мировой кризис, но мы будем думать о нашей стране и наших гражданах», - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банки, Кредиты, Укравтодор, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
04 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
05 Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
&quot;Молчать - это неправильно&quot;: Меган Маркл о протестах в США
"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь