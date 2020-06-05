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Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике

Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
02:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министр финансов уверен, что бюджет будет выполнен.

В Министерстве финансов уверены, что Украина прошла кризисный этап в экономике, а государственный бюджет на 2020 год будет выполнено.

Об этом в эфире "Право на власть" сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - сказал Марченко.

Бюджет в мае 2020 получил на 40 миллиардов гривень меньше, чем в прошлом году

Он также отметил, что кредит от МВФ позволит Украине пережить сложные последствия экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавирус.

Как известно, Украина должна получить первый транш от МВФ уже в ближайшее время в размере $1,9 миллиарда.

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Госбюджет, Минфин, Сергей Марченко.
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