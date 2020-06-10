Глава МВФ: Соглашение Stand-By создаст опору усилиям властей в преодолении кризиса

Новости Бизнеса:Глава МВФ определила преимущества и риски новой программы Stand-By для Украины.

Утвержденная во вторник Исполнительным советом МВФ новая программа Stand-By для Украины, направлена, прежде всего, на преодоление последствий кризиса пандемии, а также создания условий для скорейшего экономического восстановления экономики.

В то же время, учитывая неопределенность ситуации, для программы существуют значительные риски, заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.

"Новое соглашение Stand-By создаст опору усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании", - отметила директор-распорядитель МВФ.

По ее словам, программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной фискальной устойчивости, сохранении независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также на повышении финансовой стабильности при возмещении расходов за решениями банков.

При этом Георгиева обратила внимание на необходимость продолжения усилий по реформированию и борьбе с коррупцией, а также укрепления управления. Эти шаги, по ее словам, "имеют решающее значение для макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всеобъемлющего роста.

"Риски для новой программы являются очень большими. Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста (в самой Украине – ред.), существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики", - подчеркнула Георієва.

Она пояснила, что государственный долг Украины продолжает быть высоким, а потребности правительства в финансировании – большими.

"Несмотря на то, что фискальная политика в рамках программы будет направлена на преодоление последствий кризиса, её (фискальную политику – ред.) нужно будет усиливать в процессе восстановления, чтобы вернуть государственный долг к тенденции снижения", - отметила Георгиева.

Она признала, что НБУ осуществлял умелое управление денежной политикой в течение очень сложного периода.

"Необходимо сохранить независимость Центрального банка, а политика в денежно-кредитной и валютной сферах должна в дальнейшем обеспечивать стабильный прирост в рамках стратегии таргетирования инфляции, одновременно позволяя упорядоченные корректировки валютного курса и предотвращение стрессовой ликвидности", - отметила глава МВФ.

Она подчеркнула, что финансовая политика Украины в конечном итоге должна обеспечить баланс между сохранением финансовой стабильности и содействии восстановлению.

"Полная и своевременная реализация политики в рамках программы, поддерживаемой Фондом, будет решающей для смягчения экономических рисков и заложит почву для стабилизации и восстановления", - подчеркнула директор-распорядитель Фонда.

Как сообщалось ранее, Исполнительный совет МВФ во вторник официально утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. При этом, предполагается немедленное выделение первого транша для Украины в размере $2,1 млрд.