Кабмин выделил три миллиарда на выплаты безработным

Новости Бизнеса:Кабинет министров выделил почти 3 миллиарда Фонда соцстрахования на выплаты по безработице.

Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

"Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - написал он.

Как сообщалось, по состоянию на конец мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 506 тысяч человек.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.