Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении
Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
Роналду - король спорта в Instagram
Роналду - король спорта в Instagram
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности

Кабмин выделил три миллиарда на выплаты безработным

Кабмин выделил три миллиарда на выплаты безработным
16:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабинет министров выделил почти 3 миллиарда Фонда соцстрахования на выплаты по безработице.

Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

"Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - написал он.

Как сообщалось, по состоянию на конец мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 506 тысяч человек.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Кабмин, Минэкономики, Фонд соцстрахования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
04 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
05 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
Зеленский нарушил карантин: полиция составила админпротокол
Зеленский нарушил карантин: полиция выписала штраф
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Лилия Ребрык заинтриговала поклонников съемками в новом сериале
Лилия Ребрык заинтриговала поклонников съемками в новом сериале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь