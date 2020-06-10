Кабмин выделил три миллиарда на выплаты безработным

Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.
"Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - написал он.
Как сообщалось, по состоянию на конец мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 506 тысяч человек.
Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.