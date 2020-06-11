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НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики

НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
14:26 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8,0% до 6,0% годовых.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 11 июня во время брифинга на решения Правления Национального банка по монетарной политике.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Нацбанк понизил учетную ставку до пятилетнего минимума

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику.

Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

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НБУ, Экономика, учетная ставка, Яков Смолий.
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