В этом году на ремонт дорог потратят рекордные 100 миллиардов гривень

Расходы государственного бюджета на строительство дорог в 2020 году могут составить рекордные 100 миллиардов гривень.

Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Мы понимаем, что более 100 миллиардов гривень в этом году будет направлено на дорожное строительство, беспрецедентно большая сумма. Мы также работаем над программой строительства мостов, мы знаем, какие направления будут в следующем году привлечены к программе "Большая стройка", - сказал он.

По словам Шмыгаля, сейчас дорожные строительные компании и строительная отрасль в целом имеют все возможности, чтобы в течение всего теплого сезона закончить работы.

"Мы верим, что осенью, уверены в этом, украинцы увидят результат такой программы", - добавил он.