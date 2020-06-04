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"Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"

"Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
20:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг официально открыло отремонтированный участок длиной 47,5 км автодороги Т-14-16 Львов – Пустомиты – Меденичи.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг официально открыло отремонтированный участок длиной 47,5 км автодороги Т-14-16 Львов – Пустомиты – Меденичи.

Согласно сообщении "Укравтодора", капитальный ремонт дороги проводился с 2017 по 2020 годы. При этом наибольшее количество километров и объемов финансирования были обеспечены с середины июня 2019 года.

В 2019 году работы были завершены на 20,8 км, в 2020-м - на 8,4 км.

В целом в рамках проекта отремонтировано 12 мостовых переходов и четыре транспортные развязки. Внешнее освещение на дороге обустроено в соответствии с европейскими стандартами.

Укравтодор создал онлайн-карту сети автомобильных дорог Украины

"Сегодня мы открываем одну из первых дорог, завершенных в рамках президентской программы "Большое строительство". Если посмотреть на другие области, где годами не проводились ремонты, Львовская – позитивное исключение. В то же время мы видим, что этого недостаточно. В 2020 году поднимаем планку выше и, согласно амбициозному плану, обновим в области почти 250 км", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В планах агентства - к концу 2020 года завершить ремонт на 242,8 км автодорог Львовской области.

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Дороги, Укравтодор, Украинские дороги, Львов – Пустомиты – Меденичи.
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