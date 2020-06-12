Свежие курсы валют: сколько сегодня стоят евро и доллар

Официальный курс НБУ на 12 июня: 100 USD – 2659,99 гривни; 100 EUR – 3017,23 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 26,5999 гривен за 1 доллар (-0,0368 грн). При этом курс доллара на 11 июня составляет 26,6367 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 12 июня:

USD — 26,5999 грн за 1 доллар;

EUR — 30,1723 грн за 1 евро;

PLN — 6,7456 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8378 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2033 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9008 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5381 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,6515 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,2182 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7618 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,61 гривен за доллар, курс в покупке до 26,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 июня справочный курс на уровне 26,59 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 июня (26,64 грн).