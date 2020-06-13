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НБУ на этой неделе сократил закупку валюты в десять раз

НБУ на этой неделе сократил закупку валюты в десять раз
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф UBR Фото: НБУ via Flickr
НБУ сократил покупку валюты на межбанке в 10 раз.

Нацбанк на этой неделе продолжил покупать валюту на межбанковском рынке, но не так активно, как в мае и начале июня. С 9 по 12 июня регулятор приобрел лишь $40 млн по единому курсу, свидетельствуют данные на сайте НБУ. Для сравнения, только на предыдущей неделе он купил $410,7 млн. При этом центробанк не осуществляет продажи уже девятую неделю подряд.

С начала года общая сумма покупки валюты достигла $3,181 млрд, а продажи – $2,793 млрд. Чистая покупка составила $388 млн.

11 июня глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Нацбанк вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав расходы из международных резервов во время повышенного спроса в марте. По его словам, регулятор воспользовался укреплением гривны и благоприятной ситуацией, выкупив с начала апреля в резервы около $1,8 млрд.

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Смолий добавил, что гривна укрепилась благодаря ситуации на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины.

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Все по теме:

НБУ, Валюта, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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