НБУ на этой неделе сократил закупку валюты в десять раз

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в 10 раз.

Нацбанк на этой неделе продолжил покупать валюту на межбанковском рынке, но не так активно, как в мае и начале июня. С 9 по 12 июня регулятор приобрел лишь $40 млн по единому курсу, свидетельствуют данные на сайте НБУ. Для сравнения, только на предыдущей неделе он купил $410,7 млн. При этом центробанк не осуществляет продажи уже девятую неделю подряд.

С начала года общая сумма покупки валюты достигла $3,181 млрд, а продажи – $2,793 млрд. Чистая покупка составила $388 млн.

11 июня глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Нацбанк вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав расходы из международных резервов во время повышенного спроса в марте. По его словам, регулятор воспользовался укреплением гривны и благоприятной ситуацией, выкупив с начала апреля в резервы около $1,8 млрд.

Смолий добавил, что гривна укрепилась благодаря ситуации на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины.