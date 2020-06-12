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Украина полностью получила первый транш МВФ

Украина полностью получила первый транш МВФ
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr
Украина получила первый транш в сумме $2,1 млрд по программе с Международным валютным фондом (МВФ).

Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – написал он в Twitter в пятницу.

Смолий отметил, что средства МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству в преодолении последствий пандемии коронавируса, а также в обеспечении макрофинансовой стабильности.

"Одновременно полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд", – добавил он.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ утвердил в ночь на 10 июня по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Согласно меморандуму с МВФ, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

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Все по теме:

НБУ, МВФ, Транш МВФ, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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