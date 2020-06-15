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Свежие курсы валют: после выходных подорожал доллар

Свежие курсы валют: после выходных подорожал доллар
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Официальный курс НБУ на 15 июня: 100 USD – 2673,03 гривни; 100 EUR – 3021,19 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 13 копеек - до 26,7303 грн за доллар против 26,5999 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7303 грн за доллар против 26,5999 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 30,2119 грн за евро против 30,1723 грн за евро накануне.

Курсы валют на 15 июня:

USD — 26,7303 грн за 1 доллар;

EUR — 30,2119 грн за 1 евро;

PLN — 6,7961 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,841 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2473 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9126 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5524 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,6909 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,2546 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7777 грн за 1 китайский юань

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,21 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 июня справочный курс на уровне 26,72 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 июня (26,59 грн).

В обменных пунктах Украины 12 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,57 (26,48 - 11 июня), продажи - 26,79 (26,70 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,44 - 11 июня), продажи 3,86 (3,89 - 11 июня) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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