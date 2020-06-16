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Рефинансирование Приватбанка: НБУ отзывает иски к компаниям Коломойского

Рефинансирование Приватбанка: НБУ отзывает иски к компаниям Коломойского
Обновлено 00:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу Приватбанка.

11 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство НБУ и закрыл производство по иску к "Днепроазоту" Игоря Коломойского о взыскании залогового имущества по долговым обязательствам ПриватБанка по рефинансированию.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Свое ходатайство НБУ мотивировал погашением ПриватБанком своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований в Нацбанке на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту.

По аналогичным основаниям - "в связи с отсутствием предмета спора" - 9 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ООО "Приватофис" о взыскании на предмет ипотеки, которое опять же было в обеспечении по рефинансированию НБУ для Приватбанка.

2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения Нацбанка закрыл производство по иску НБУ к ЗАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня - дело по иску к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне - ряд дел по исками НБУ к ООО "Гаджибей".

Как сообщалось в феврале-апреле Приватбанк полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. По данным Нацбанка, на 01.05.2020 в Приватбанка не было долгов по рефинансу.

На начало 2017 года - т.е фактически сразу после национализации - объем долговых обязательств Приватбанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

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Ранее Приватбанк из-за доводов НБУ воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

В июне 2018-го НБУ подал 143 иска к компаниям, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, которые предоставляли имущество в залог для Нацбанка качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Объем требований НБУ по этим искам достигал 10 млрд грн.

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НБУ, ПриватБанк.

Автор:

Телеграф
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