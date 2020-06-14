Отчет НБУ: За неделю продукты питания незначительно подешевели

За неделю цены на продукты питания незначительно снизились - на 0,1%, в основном подешевели овощи и мясо.

Цены на продукты в течение недели с 5 по 11 июня немного снизились, в основном за счет овощей и мясопродуктов. Овощи больше дешевели на юге. Об этом говорится экономическом обзоре недели от НБУ.

"В течение недели цены на продукты питания в среднем умеренно снизились (-0,1%). Дешевели овощи и мясопродукты. Однако динамика цен отличалась в разных городах. В частности, стоимость плодоовощной продукции снижалась быстрее в южных регионах", - говорится в сообщении.

В частности, за неделю по сравнению с предыдущей, цены на хлеб не изменились, на мясо и мясопродукты незначительно снизились - на 0,1%, так же снизились цены на молочные продукты. При этом молоко за неделю несколько выросло в цене - на 0,2%, кисломолочная продукция - на 0,1%. А подешевели сыр и творог - на 0,4%. Такое же снижение цены - у яиц.

В НБУ рассказали, что происходит с ценами на продукты в Украине

Овощи за неделю упали в цене на 2,4%, тогда как фрукты, наоборот, показали рост стоимости - на 2,2%. Шоколадные изделия подорожали на 0,5%.

За неделю подорожали и товары для поддержания чистоты - на 2%.

Как указали в НБУ, источник данных - онлайн-супермаркеты.

В то же время указано, что в течение недели незначительно дорожали услуги доставки из ресторанов, "вероятно, из-за высокого спроса".

Напомним, с мая 2019 года по май 2020 года овощи "борщевого набора" (кроме картофеля) существенно подешевели.