В НБУ рассказали, что происходит с ценами на продукты в Украине

Новости Бизнеса:Цены на продукты питания сохраняли стабильность, интерес к поиску работы восстановился до докарантинного уровня.

Активность населения на рынке труда продолжает расти, в частности восстановился интерес к поиску работы до докарантинного уровня, растет количество новых вакансий, сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно данным регулятора, продолжается восстановление работы кафе и ресторанов, растет количество регистрации физлиц-предпринимателей, что, по мнению Нацбанка, является признаком активизации малого бизнеса и сектора услуг.

В то же время количество безработных продолжило расти и на этой неделе превысило 500 тыс. человек.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания за неделю не изменились в цене, тогда как на прошлой неделе они подорожали на 0,3%, за две недели до этого – на 0,2%, а за три - сохраняли стабильность.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, констатируется в сообщении.

Отмечается, что выросли в цене фрукты (+0,5%), макароны (+0,4%) и хлеб (+0,2%). Табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,2%, 0,7% и 0,4%, соответственно.

В то же время снизились цены на овощи (-0,8%), рыбу (-0,2%), молоко (-0,2%) и шоколадные изделия (-0,4%). Бытовая техника и алкоголь снизились в цене на 1,4% и 0,1% соответственно.

НБУ отметил, что цены на лекарства продолжили снижаться под влиянием рыночных факторов, в частности стабильной ситуации на валютном рынке

Согласно отчету, стоимость доставки из заведений общественного питания практически не изменилась, зато подорожали блюда из заведений быстрого питания, что объясняется восстановлением спроса на этот вид услуг, ростом производственных затрат и компенсацией причиненных карантином убытков.

Цены на топливо продолжали сохранять стабильность после падения в предыдущем месяце, в то же время продолжила вторую неделю расти цена на автомобильный газ из-за послабления карантина, роста активности населения и сокращения запасов.

"Постепенное восстановление экономической активности привело к росту цен на мировых товарных рынках, в частности на нефть и железную руду, и увеличению аппетита к рискам", - добавил регулятор.