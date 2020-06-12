В Украине значительно подешевел "борщевой набор"

За последнюю неделю в Украине цены упали на овощи "борщевого набора" - свеклу, капусту и морковь.

С мая 2019 года по май 2020 года овощи "борщевого набора" (кроме картофеля) существенно подешевели.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Овощи "борщевого набора" (кроме картофеля) с мая 2019 года по май 2020 года существенно подешевели: репчатый лук — на 39,1% (до 17,34 грн за кг); свекла — в 3,7 раза (до 5,75 грн за кг); морковь — в 3,2 раза (до 7,0 грн за кг); капуста — в 2,3 раза (до 8,03 грн за кг).

Яблоки за указанный период подорожали в 2,3 раза и в мае 2020 года в среднем по Украине стоили 25,68 грн за кг. Также за этот период на 8,5% подорожал картофель, до 15,27 грн за кг.

Сахар за год подорожал на 6,2% и в мае 2020 года стоил в среднем по стране 15,14 грн за кг, тогда как подсолнечное масло подешевело на 2,3% (до 34,14 грн за 1 л).

Как сообщалось, потребительские цены в мае 2020 года против апреля 2020 года увеличились на 0,3%, против мая 2019 года – на 1,7%. В целом за январь-май 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также, в Минэкономики заверили, что цены на продукты в Украине повышаться не будут, несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса.