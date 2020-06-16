Свежий курс валют на 16 июня: НБУ, межбанк и наличный рынок

Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD – 2684,4 гривни ; 100 EUR – 3020,62 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 16 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 11 копеек - до 26,844 грн за доллар против 26,7303 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,844 грн за доллар против 26,7303 грн за доллар в понедельник, курс гривны к евро установлен на уровне 30,2062 грн за евро против 30,2119 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 16 июня:

USD — 26,844 грн за 1 доллар;

EUR — 30,2062 грн за 1 евро;

PLN — 6,8101 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8247 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2516 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9248 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5578 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,6704 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,2732 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7834 грн за 1 китайский юань.

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 30,29 - 30,31 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,85 гривни. Евро покупают по 29,77 гривни, продают по 30,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,71 - 26,78 гривни, евро - 29,94 - 30,33 гривни.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 13 копеек - до 26,7303 грн за доллар против 26,5999 грн за доллар в пятницу.