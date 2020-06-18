Свежий курс валют: сколько стоит евро и доллар

Официальный курс на 18 июня 2020 года установлен на отметке 26,77 гривен за доллар. Национальный банк Украины поднял его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс на 18 июня установлен на уровне 26,776 гривен за один доллар (+0,0336 грн).
Курсы валют на 18 июня:
USD — 26,776 грн за 1 доллар;
EUR — 30,0681 грн за 1 евро;
PLN — 6,7603 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8471 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2419 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9045 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5523 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,5958 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1853 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7779 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.