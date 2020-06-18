Свежий курс валют: сколько стоит евро и доллар

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 июня курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки. А по отношениею к евро вырос на 17 копеек.

Официальный курс на 18 июня 2020 года установлен на отметке 26,77 гривен за доллар. Национальный банк Украины поднял его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс на 18 июня установлен на уровне 26,776 гривен за один доллар (+0,0336 грн).

Курсы валют на 18 июня:

USD — 26,776 грн за 1 доллар;

EUR — 30,0681 грн за 1 евро;

PLN — 6,7603 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8471 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2419 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9045 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5523 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,5958 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1853 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7779 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.